Aprirà prima dell’estate la nuova tangenziale di San Cesario, opera che si sviluppa per oltre tre chilometri in territorio pianeggiante nel margine est dell’abitato di San Cesario sul Panaro e che prevede la realizzazione di un asse principale e di tre intersezioni a rotatoria situate in corrispondenza dei punti iniziale e finale del tracciato e del punto di intersezione con la viabilità preesistente. Spettacolare è stata la posa del ponte che ha visto l’attivarsi di un vasto dispiegamento di mezzi, operai, ingegneri, operazione che si è svolta la notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre scorso. Si è trattato del cavalcavia sovrappassante l’autostrada A1, della lunghezza complessiva di 52 metri e che prevede anche un sottopasso scatolare ad uso ciclabile e due sottopassi di collegamento poderale. 400 tonnellate di ponte, un tassello importante alla costruzione appunto della Tangenziale di San Cesario, opera da oltre 25 milioni di euro che una volta ultimata consentirà di alleggerire il traffico nel paese. Avrà una sede stradale larga complessivamente nove metri, con una corsia per senso di marcia di larghezza pari a tre metri e mezzo e una banchina di larghezza pari a un metro.