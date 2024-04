Era circa l’1.30 di ieri notte quando l’impianto di allarme antincendio è scattato. I vigili del fuoco sono accorsi da Modena e da Sassuolo con tre automezzi per affrontare l’incendio che si stava sviluppando nella sauna della palestra David Lloyd, per cause ancora da accertare. Una zona di cantiere che sarebbe stata inaugurata l’8 aprile e che quindi non era ancora aperta al pubblico. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Già oggi, giorno di Pasquetta, l’impianto è regolarmente aperto ai clienti. Sono state però necessarie alcune ore di lavoro per accertarsi che non vi fossero focolai residui negli impianti coinvolti.