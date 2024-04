Prolungata l’allerta meteo in Emilia-Romagna anche a domani, martedì 2 aprile. Secondo le previsioni meteo di Arpae, continueranno a sferzare l’Appennino e la collina venti di burrasca moderata, tra 60 e 80 km/h. Attenzione anche per le piene dei fiumi, specialmente quella del fiume Secchia che si è ingrossato a causa delle piogge delle ultime ore, con allerta arancione estesa su tutta la provincia modenese, fino alle aree montane per possibili frane.