Nel video l’intervista a Gian Domenico Tomei, Presidente della Provincia

Oltre un milione e 400.000 euro in più, provenienti dalla Protezione civile regionale, saranno investiti dalla Provincia di Modena per interventi sul dissesto idrogeologico lungo le strade provinciali dell’Appennino. I fondi sono previsti nella variazione di bilancio, approvata oggi dal Consiglio provinciale, che prevede anche ulteriori risorse su tutta la rete di oltre 1.000 chilometri di strade provinciali e sulle scuole superiori. Una somma che mira a completare il piano contro i danni subiti durante le ripetute ondate di maltempo del 2019. Nell’elenco dei lavori previsti in Appennino figurano quelli per la messa in sicurezza di versanti franati a Montese lungo la provinciale 27 a S.Giacomo, a Prignano sulla provinciale 24 nella località Casa Aloia, sulla sp 20 a Montebaranzone e lungo la provinciale 19 di Castelvecchio, a Serramazzoni e Prignano, a Frassinoro sulla sp 486 a Cargedolo, sulla provinciale 24 a Lama di Monchio e nella località San Martino a Palagano. Interventi sono previsti anche a Polinago nella frazione di Monteleone e a Sestola lungo la sp 324. Le operazioni prevedono il consolidamento dei versanti, l’installazione di reti paramassi, interventi contro il dissesto e rifacimento delle carreggiate danneggiate da cedimenti franosi. Altre risorse per la rete di strade provinciali nel suo complesso arrivano dal Governo, che ha messo a disposizione 800mila euro, e dalle convenzioni sottoscritte con alcuni comuni sull’uso delle risorse provenienti dalle multe dei velox, per un’aggiunta di 430mila euro.