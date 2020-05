Nel video l’intervista a Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità

Se per Lombardia e Veneto il dubbio rimane, l’Emilia Romagna è invece tranquilla e dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti anche fuori regione. A fugare gli ultimi dubbi è l’assessore alla sanità Raffaele Donini, che ha confermato come non ci saranno restrizioni. Donini ha anche confermato come presto ci sarà un summit anti-movida tra i sindaci dell’Emilia Romagna e il governatore Stefano Bonaccini. L’obiettivo è studiare misure valide per tutti per contrastare gli assembramenti che stanno preoccupando gli amministratori delle principali città.