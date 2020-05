Sono solo 16 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Emilia Romagna. Dal 13 al 24 maggio l’incremento giornaliero aveva oscillato mediamente intorno alle 50 unità, poi negli ultimi tre giorni il crollo. Con il record di minor numero di nuovi casi trovati in un giorno che si è aggiornato ogni 24 ore da lunedì ad oggi. Nella nostra provincia si conta un nuovo malato così come a Reggio Emilia. A Bologna ce ne sono stati 2, a cui se ne aggiungono 3 complessivi in tutta la Romagna. Più delle metà provengono da Piacenza e Parma che hanno rispettivamente 4 e 5 casi in più.

Nessun decesso dovuto al Covid-19 nel territorio modenese, stessa lieta condizione anche per le province di Parma, Forlì-Cesena e Rimini. Delle 7 persone, 5 uomini e 2 donne, che hanno perso la vita oggi 2 erano residenti a Reggio Emilia e altre 2 a Bologna; piangono un’altra vittima portata dall’epidemia anche Piacenza, Ferrara e Ravenna.

Le nuove guarigioni sono state 157 e i casi attivi in Regione sono scesi sotto le 4 mila unità, al momento sono 3.998. Se il trend non subirà inaspettati cambiamenti le persone guarite entro il finesettimana supereranno la soglia delle 20 mila a fronte di 27.627 positivi trovati dall’inizio della campagna di test sulla popolazione

Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.627 casi di positività, 16 in più rispetto a ieri. 3.714 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 301.568. Le nuove guarigioni sono 157 (19.546 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 3.998 (-148).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.461, -112 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 78 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 459 (-34).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 19.546 (+157): 1.181 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 18.365 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 7 nuovi decessi: 5 uomini e 2 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.083. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Reggio Emilia, 2 in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 1in quella di Ravenna. Nessun decesso tra i residenti nelle province di Parma, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.469 a Piacenza (4 in più rispetto a ieri), 3.483 a Parma (+5), 4.934 a Reggio Emilia (+1), 3.900 a Modena (+1), 4.575 a Bologna (+2); 393 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 986 a Ferrara (nessuno in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.887 (+3 in più), di cui 1.023 a Ravenna (nessun caso in più), 942 a Forlì (nessun caso in più), 777 a Cesena (nessun caso in più), 2.145 a Rimini (+3).