La polizia è risuscita a risalire all’identità della persona che due giorni fa aveva sparato due colpi con un’arma da fuoco non distante da Largo Garibaldi. Si tratta di un cittadino tunisino di 33 anni, ,pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti il quale è stato rintracciato presso la propria abitazione a Modena.

Intorno alle ore 22 di giovedì scorso era giunta alle forze dell’ordine la segnalazione di alcuni cittadini spaventati da due colpi sparati in via Verdi, all’altezza del civico n.51.

Gli agenti arrivati sul posto avevano rinvenuto per terra due bossoli a salve calibro 9 mm, marca Fiocchi, e appreso da alcuni testimoni che l’autore del gesto era arrivato a bordo di una Mercedes di colore bianco in compagnia di un altro uomo rimasto tutt’ora ignoto.

La perquisizione personale, estesa al domicilio e alle due auto di proprietà dell’indagato 33enne, ha dato esito positivo in quanto all’interno dell’abitazione sono state rinvenute 133 cartucce a salve calibro 9mm, sempre marca Fiocchi, e nell’abitacolo della Mercedes Bianca altre 3 cartucce di uguale tipo