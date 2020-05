In merito alla denuncia presentata dai Si Cobas, la questura di Modena ha fornito la sua versione dei fatti. Durante l’arresto in via Santi di tre spacciatori tunisini da parte di agenti in borghese dell’antidroga, Marcello Pini si è presentato alle spalle degli agenti riprendendo la scena col telefonino. L’uomo alla richiesta delle generalità, secondo gli agenti si sarebbe rifiutato e sarebbe rientrato dentro alla sede sindacale, dove è stato raggiunto. Da qui la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità