Nel video le interviste a Marcello Pini e ad Enrico Semprini del sindacato Si Cobas

Presenteranno una denuncia dettagliata per abusi di polizia. Lo hanno reso noto questa mattina i Si Cobas, nel corso di una conferenza stampa organizzata per segnalare i fatti che risalgono alla giornata di ieri. A raccontare la vicenda è Marcello Pini, che ha segnalato di essere stato arrestato ingiustamente dopo aver filmato alcuni agenti in borghese in azione per un caso di spaccio a pochi metri dalla sede del sindacato, in via Santi. Secondo quanto riportato dai Si Cobas, che intendono presentare le immagini di videosorveglianza, gli agenti in borghese avrebbero accusato Pini di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. Stando alla ricostruzione fornita questa mattina, Pini sarebbe invece entrato nella sede del sindacato proprio per prendere la documentazione. Gli agenti lo avrebbero qui seguito e portato via senza un valido motivo, chiedendo i documenti anche a tutti i presenti all’interno della sede sindacale.