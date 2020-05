L’unico tampone positivo uscito dalla campagna di test di ieri nella nostra provincia riguarda un residente nel comune di Modena. Nessuna nuova vittima è stata registrata e il numero dei morti rimane fermo quindi a 467. Dopo le ulteriori 41 guarigioni di ieri attualmente le persone positive al virus nel modenese sono circa 270, in tutta l’Emilia Romagna se ne contano ancora 3.564. Sul territorio regionale le persone uscite dalla malattia hanno superato le 20 mila e sono il 72% del totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Ieri in Regione ci sono stati altri 38 casi in più e 8 decessi che portano il totale a 4.102. Reggio Emilia, Bologna e Forlì-Cesena hanno avuto due vittime ciascuno, si piange un morto anche a Ferrara e Rimini.

L’obiettivo della Regione è aumentare il numero di tamponi fino a 15mila al giorno in vista dell’autunno, ieri ne sono stati effettuati oltre 6 mila a cui si aggiungono quasi 7 mila test sierologici.