Nel video l’intervista a Franco Ferrari, padre della titolare del negozio

Spaccata nella notte in pieno centro storico. Ad essere preso di mira dai malviventi il negozio di abbigliamento ‘La Sacoche’ di via Taglio. Secondo alcune testimonianze sembra che ad agire siano state più persone, ma al momento ancora non è chiara la dinamica. Quello che appare certo è che per fare irruzione nel locale sia stata mandata in frantumi la vetrina che affaccia su via Rismondo, forse con l’utilizzo di una mazza. Una volta dentro hanno fatto razzia di tutto quello che ha potuto: rubando all’incirca 400 euro in contanti trovati nel registratore di cassa e anche alcuni cappotti e abiti femminili in esposizione. Oltre all’ammanco il danno più consistente sta nel fatto che per due giorni l’attività è rimasta chiusa al pubblico dovendo sospendere l’attività proprio nel periodo dei saldi. L’allarme è stato dato poco dopo l’una di notte probabilmente da qualcuno che aveva sentito i rumori della vetrina mandata in frantumi. Inoltre il registratore di cassa è stato ritrovato nei pressi di via Rismondi scassinato e vuoto.