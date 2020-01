Nel video l’intervista a Michele Andreana, Presidente Auser Modena

Aumentare il numero dei volontari e dei soci sostenitori; raccogliere più donazioni ed estendere la propria presenza sul territorio provinciale con l’apertura di due nuove sedi, una a San Prospero e una a Guiglia. Questi gli obiettivi per i prossimi due anni di Auser Modena, l’associazione di volontariato e di promozione sociale che da più di 30 anni è impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. I processi demografici in corso evidenziano un rilevante mutamento della popolazione residente nella nostra regione a causa dell’aumento della vita media e della bassa natalità. Il costante aumento della popolazione anziana comporta quindi come conseguenza un aumento della domanda dei servizi.