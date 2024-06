Proseguono, nel riserbo, le indagini della Squadra Mobile sul colpo avvenuto alla gioielleria Caroceli Preziosi di via Emilia Centro. Un furto con spaccata ben congegnato, avvenuto in soli sette minuti da una banda di ladri che, da come si muoveva, pareva essere specializzata. Solo l’allarme che ha suonato nonostante i tentativi di manomissione e il pronto intervento delle forze dell’ordine ha permesso di limitare i danni, comunque ingenti. Un caso eclatante ma che ha fatto alzare di nuovo i riflettori sulla sicurezza in città, soprattutto per quanto riguarda il centro storico. Sono tanti i negozianti che dicono di non sentirsi sicuri e di temere per le proprie attività, se non proprio per loro stessi. Anche chi non ha mai subito colpi o problemi in prima persona inizia a provare una certa angoscia, dati i frequenti casi di cronaca in città, legati a furti o a scorribande di giovani. E il senso di insicurezza cresce soprattutto in orario di chiusura, nei mesi in cui il buio cala presto