Nel video le interviste a:

– Carlo Guidetti, responsabile service Lions Club Modena Estense

– Erika Coppelli presidente Tortellante

– Maria Concetta Pezzuoli, delegata Ant di Modena

Un doppio contributo nel segno della solidarietà. E’ quello dei Lions Club Modena Estense e Modena Romanica, che hanno devoluto 8mila euro, equamente divisi fra due associazioni cittadine di volontariato, Ant Modena e “Tortellante”, cifra raccolta anche grazie anche una gara di burraco organizzata a fine maggio presso il ristorante Vinicio.

La somma devoluta a “Tortellante”, il laboratorio terapeutico abilitativo di pasta fresca per persone autistiche, servirà per l’acquisto di mobili per un appartamento che permetterà a 3 ragazzi oltre i 30 anni di uscire dalle proprie famiglie e vivere da soli.

Quattromila euro sono stati devoluti anche alla Delegazione di Modena della Fondazione Ant, l’Associazione italiana tumori, che lo scorso aprile ha aperto il nuovo ambulatorio in viale Verdi in città.