Nel video l’intervista a Monia Rossi, responsabile Agenzia Gattinoni Travel Modena

Le vacanze dei modenesi, ma non solo, avranno il segno più. Un più dal retrogusto amaro, però, perché significa rincari sui prezzi che arriveranno fino anche al 20% rispetto all’estate 2023. E’ quello che emerge dall’indagine congiunta realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi che ha evidenziato come un po’ tutto sia aumentato: costi per alberghi, b&b e casa-vacanze, per non parlare di treni, traghetti, lettini, ombrelloni, voli e pacchetti vacanze. E per non rinunciare alle agognate ferie bisognerà per forza fare i conti col proprio portafoglio. Le tariffe di tutto il comparto, infatti, fanno registrare rincari stimati tra il 15 e il 20% rispetto al 2023 sui prezzi, con l’unica parziale consolazione per il sistema Italia che i turisti specie dall’estero continuino ad arrivare e prenotare. Secondo la Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio il prezzo dei servizi di alloggio è cresciuto mediamente del 32,4% e del 6,6% rispetto a maggio 2023, i biglietti dei treni costano l’8,1% in più, mentre gli aerei costano meno rispetto ad un anno fa ma rispetto al 2019 l’incremento è stato dell’80,6%. Anche i pacchetti vacanza hanno subito incrementi significativi che nell’ultimo anno si sono attestati attorno al 13,5%.