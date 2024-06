Nel video l’intervista a Barbara Degli Esposti, Mamma di Alex Bonucchi

Assoluzione piena, di tutte le persone coinvolte nella morte del modenese Alex Bonucchi. La sentenza del tribunale di Algeri, dove il giovane morì ad appena 25 anni, lascia attoniti i genitori. La storia risale al gennaio di tre anni fa: Alex era in trasferta in Algeria per la ditta Sacmi di Imola e dopo una giornata di lavoro era andato a rilassarsi nella piscina dell’albergo in cui alloggiava. Uscendo dalla vasca venne folgorato da una scarica elettrica, probabilmente a causa di un filo lasciato scoperto. Il processo cercò di risalire alle responsabilità dei titolari dell’albergo, ma il giudice di Algeri ha assolto tutti. Una sentenza che non dà giustizia ad Alex, ci racconta la madre, Barbara Degli Esposti. La famiglia parla di un insabbiamento, in piena regola. Con la forza e la disperazione di una madre a cui non resta altro che la giustizia per suo figlio, Barbara Degli Esposti dice di non volere risarcimenti o pene esemplari, solo la verità