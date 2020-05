È stato approvato dal Comune di Modena, insieme all’Ausl un documento che disciplina l’accesso delle persone non autosufficienti nelle case residenze per anziani e nei centri socio-riabilitativi residenziali per disabili. Le procedure d’accesso erano state sospese nelle settimane scorse, ma ora lo stato dell’epidemia permette, fanno sapere dal Comune, seppure con cautela di procedere a nuovi inserimenti. Delle 16 strutture presenti sul territorio comunale, tre sono quelle interessate dal contagio; attualmente ci sono in tutto 25 ospiti positivi al virus isolati in struttura, mentre i decessi sono complessivamente 34, 41 invece gli ospiti delle Cra cittadine guariti dal covid. In totale sul territorio provinciale le Cra dove è entrato il contagio sono 14 su 52. Il fatto che si stia lavorando per tornare ad accogliere nuovi anziani e disabili nelle strutture del territorio testimonia come anche nei luoghi più sensibili il virus stia battendo in ritirata. Il Comune fa sapere che la massiccia campagna di test sierologici sul personale delle strutture andrà avanti anche nelle prossime settimane.