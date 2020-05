Nel video le interviste a Giada Catanoso, Fp Cgil Modena e a Sabrina Torricelli, Cisl Fp Emilia Centrale

Uniti in piazza, ma stando distanti. Le proteste ai tempi del Covid-19 devono comunque rispettare le misure di sicurezza necessarie per evitare il contagio, ed è quanto andato in scena oggi in Piazza Grande, in concomitanza con il consiglio comunale, per protestare contro l’esternalizzazione dei nidi. Una passeggiata democratica, promossa dalle sigle Fp Cgil Modena e Cisl Fp Emilia Centrale per chiedere un tavolo di confronto sull’esternalizzazione di due nidi decisa dal comune. Singolari anche le modalità della protesta: una cartolina inserita in un’enorme buca delle lettere, le quali verranno poi fatte recapitare al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale di Modena.