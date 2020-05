Sono solamente 52 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività al Covid-19 in Emilia-Romagna a fronte dei 4.705 tamponi effettuati nella giornata odierna. Si tratta di uno dei dati più bassi mai registrati nel nostro territorio, che vede anche aumentare considerevolmente le guarigioni: 329 in più rispetto a 24 ore fa, per un totale di 16.572 guariti. Persiste il segno meno davanti al numero dei casi attivi, ossia il numero di malati effettivi che scendono di 299 unità. Diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, -13, e anche quelli ricoverati in altri reparti che sono 219 in meno. La provincia in cui è stato riscontrato il maggior numero dei malati è Bologna con 22. Modena si comporta bene, con dati in linea rispetto ai giorni precedenti: esattamente come ieri i nuovi malati sono 7 e nella nostra provincia si registra soltanto uno dei 20 decessi regionali.