Si sono registrati nuovi casi Covid positivi nel reperto di Medicina Post Acuzie del Policlinico di Modena. Fra loro ce ne sono tre che sembrava fossero definitivamente usciti dalla malattia in quanto risultati negativi al doppio tampone. Si è provveduto quindi a trasferire i pazienti COVID positivi nei reparti dedicati e si sono adottate misure di isolamento precauzionale per gli altri degenti. Il reparto di Post-Acuzie è stato chiuso. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e a renderlo noto è la stessa L’Azienda Ospedaliero – Universitaria. Due dei pazienti che si trovavano nel Post-Acuzie sono deceduti pochi giorni dopo essere risultati positivi al tampone. L’Ospedale fa sapere che si trattava di persone già precedentemente affette da patologie croniche gravi. L’azienda ha attivato le misure di sanificazione degli ambienti e degli spazi di lavoro per prevenire altre infezioni.