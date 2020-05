Nella provincia di Modena ieri si sono contate altre tre vittime causate dal coronavirus. Si tratta di tre uomini. Un 97enne di Frassinoro, un 93enne di Carpi e un 77enne di Mirandola. Ma capita che sempre più provincie non registrino vittime quotidiane. Ieri nessun decesso si è verificato a Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna. Dopo l’aumento di due giorni fa, dovuto principalmente alla scoperta di un piccolo focolaio nel carpigiano i nuovi casi giornalieri del nostro territorio sono tornati sulle medie delle ultime settimane, ieri ne sono stati trovati altri sette. Nessuno ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale, 5 positivi sono stati trovati a Modena, solo uno a Carpi il settimo caso è una persona residente fuori provincia. Nel modenese ci sono altri 91 guariti. Tutta l’Emilia Romagna ieri ha contato solo 53 nuovi casi positivi. Valore dimezzato negli ultimi tre giorni. Sabato erano 120. Negli ospedali regionali rimangono 1.384 persone ricoverate con sintomi, 136 sono in terapia intensiva. I guariti sono invece oltre 16 mila.