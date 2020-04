All’interno l’intervista a Elena Turelli (titolare Cartoleria Barbieri)

È stato arrestato nella nottata di ieri e processato per direttissima nella giornata di oggi un senegalese che si è reso protagonista di due spaccate in Piazza San Domenico. L’uomo, classe 1980, ha prima sfondato la vetrata del Drink Bar, entrando e rubando due bottiglie di vino, due giubbotti, un apribottiglie e del denaro. Il rumore di vetri infranti però hanno allertato i residenti del palazzo, che hanno immediatam3ente chiamato la Polizia. I militari hanno rintracciato il senegalese, che nel frattempo per sfuggire agli uomini delle forze dell’ordine si era nascosto dietro a una macchina. Dopo averlo scovato, i militari hanno contattato il titolare del Bar che ha riconosciuto come propria la refurtiva trovata addosso al senegalese. Non contento però l’uomo, senza fissa dimora e pluripregiudicato, dopo il colpo al bar, prima dell’arrivo dei militari, aveva tentato di entrare anche nella vicina Cartoleria Barbieri, sfondando la vetrata d’ingresso con un blocco di cemento da recinzione. Fortunatamente però, a parte l’ingente danno della porta d’ingresso, il senegalese non è riuscito a rubare niente.