I numeri del contagio in Emilia-Romagna, e anche a Modena, sono quasi identici a quelli di ieri. In Regione ci sono 350 nuovi casi positivi, 39 dei quali sono stati trovati nel nostro territorio, stesso identico numero rispetto a quello registrato 24 ore fa. I decessi regionali sono 62, 9 riguardano uomini e donne che erano residenti nella nostra provincia. Da Piacenza a Rimini calano invece le guarigioni, sono 289 in più, numero che non basta a superare quello dei nuovi malati che come detto sono stati 350. Continua invece inesorabile il calo di pazienti nei reparti COVID. Oggi si sono liberati 109 posti di cui 13 nelle terapie intensive. È ancora troppo presto ma le strutture sanitarie stanno iniziando a pensare a riprendere la normale attività pre coronavirus. Venturi ha poi parlato anche della fase 2, che sarà caratterizzata dal distanziamento fra le persone e dall’utilizzo diffuso di dispositivi di sicurezza.