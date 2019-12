Cinque sequestri, quattro segnalazioni alla Prefettura, una denuncia per spaccio ed un’altra per resistenza a pubblico ufficiale: questi i primi esiti a Carpi del progetto “scuole sicure” finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti negli istituti di Modena e provincia. I servizi complessivi svolti dalla Polizia Locale dall’inizio dell’anno scolastico sono stati 31, e hanno impegnato in totale 73 agenti, sia in divisa che in borghese, principalmente davanti alle superiori, ma non solo. Oltre all’attività di controllo e monitoraggio, il progetto ‘Scuole Sicure’, prevede interventi educativi e informativi rivolti agli studenti sull’uso delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze legate al loro utilizzo. Inoltre, al fine di contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti in ambito scolastico, la città di Carpi è fra quelle individuate dal Ministero degli Interni, con un finanziamento di circa 37mila euro con i quali sarà possibile anche installare nuove telecamere nelle zone limitrofe agli istituti per cercare di scongiurare il fenomeno.