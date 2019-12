7-8

Con più di 200 donazioni effettuate dagli allievi ufficiali nel corso dell’anno, si rafforza la collaborazione fra l’Accademia Militare e l’Avis di Modena: un cammino condiviso, solidale nei confronti della comunità modenese. All’ultima sessione di raccolta che si è svolta in prossimità delle Feste, come segnale di “dono” alla città, ha partecipato anche il Comandante Gen. Rodolfo Sganga, già donatore ma alla sua prima donazione modenese. Importanti gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno, con gli allievi del 200esimo corso “dovere” che hanno fatto da esempio. L’associazione conclude l’anno con un ammontare complessivo di 7200 donatori e con oltre 10 mila donazioni effettuate. Tanti però anche i nuovi traguardi stabiliti per il 2020, anno in cui l’Avis di Modena raggiungerà i 70 anni di vita, festeggiando con un ricco calendario d’iniziative, alcune delle quali si svolgeranno proprio all’interno del Palazzo Ducale.

Nel video l’intervista a:

– Gen. Rodolfo Sganga, Comandante dell’Acca

– Antonio Ragazzi, Vice-Presidente Avis comunale Modena