“Le grandi cose iniziano con piccoli passi”. È quanto avrebbe detto la moglie del pluricampione del mondo di F1 Michael Schumacher, proprio a pochi giorni dal sesto anniversario del terribile incidente che è quasi costato la vita al pilota sulle piste da sci delle Alpi francesi. Un messaggio di speranza quello lanciato da Corinna e riportato dal giornale britannico “The Mirror”. Le parole di questo annuncio insolito sono rivolte dalla Signora Schumacher in primis ai sostenitori del fan club tedesco – che proprio per il sesto anniversario ha lanciato la campagna social “#KeepFightingMichael” (continua a lottare Michael) – ma anche a tutti i tifosi del cavallino e del mondo della F1, facendo sperare in un miglioramento delle condizioni di salute del marito, su cui è sempre stato mantenuto il massimo riserbo dalla famiglia. Corinna al tabloid avrebbe parlato anche di “molte piccole particelle che possono creare un enorme mosaico”, forse riferendosi alla cura con le cellule staminali a cui Schumacher è sottoposto, assistito 24 ore su 24 all’interno della villa bunker di Losanna. Parole criptiche, ma comunque di positività e di fiducia con cui Corinna ha rotto il silenzio e riacceso la speranza.