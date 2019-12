Scadono a mezzogiorno di sabato 28 dicembre i termini per la presentazione delle liste dei candidati consiglieri e presidente in corsa per le regionali del 26 gennaio Emilia-Romagna. Le uniche soprese potrebbe venire dalle liste nuove in lizza, obbligate dalla nuova legge elettorale dell’Emilia Romagna a raccogliere le firme, al contrario dei partiti già rappresentati in parlamento per i quali non vige più l’obbligo e che almeno sotto questo aspetto hanno potuto dormire sonni tranquilli. Dalle 12 ed un minuto di sabato scatterà la fase più intensa della campagna elettorale che quest’anno si intreccerà con i tempi ed i ritmi di un periodo di vacanza per migliiaia di elettori. Ultime battute per una campagna già avviata da tempo per i candidati presidente. Sei se consideriamo la lista no vax io candidati

Sostenuto dalla coalizione di centro sinistra il governatore uscente, il dem Stefano Bonaccini. Sostenuta dalla coalizione di centro destra Lucia Borgonzoni.

Corsa autonoma per la lista del Movimento cinque stelle con il candidato alla presidenza Simone Benini

Corsa autonoma nella sinistra fuori dalla coalizione per la lista capitanata dal candidato presidente Stefano Lugli, così come Potere al Popolo ha deciso di puntare su Marta Collot, anche lei impegnata nella raccolta firme. Obiettivo raggiunto nella raccolta firme e comunicato in queste ore per la lista no vax tre V vogliamo la verità che candidera alla carica di presidente il medico ferrarese Domenico Battaglia.