Secondo grado per il maxiprocesso Aemilia. L’Appello è fissato per il 13 febbraio. La prima udienza sarà per 24 imputati processati con il rito abbreviato, mentre il 19 febbraio sarà la volta del rito ordinario per 120 imputati. A fissare le udienze è stato il presidente della seconda sezione penale della Corte di appello di Bologna, Alberto Pederiali. Le udienze si terranno nell’aula speciale del carcere della Dozza. Negli ambienti ristrutturati proprio in vista di questo dibattimento, sarà presente anche l’ex Procuratore capo della Repubblica di Modena Lucia Musti. In appello, come sostituto procuratore generale, sosterrà l’accusa insieme a Valter Giovannini e Luciana Circerchia. Aemilia, il più grande processo contro la Ndrangheta del nord Italia, si era chiuso in primo grado il 31 ottobre 2018 con 118 condanne per oltre 1200 anni di carcere, dopo aver contato 195 udienze e 148 imputati nell’aula bunker del tribunale di Reggio Emilia. 24 invece le condanne al termine del rito abbreviato.