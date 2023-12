Trenitalia ha soppresso, a partire dal 10 dicembre, cinque Frecciarossa con fermate a Modena, Reggio Emilia e Parma operativi sulla linea adriatica. Una soppressione, si legge in un comunicato di Federconsumatori Modena, resa nota dagli orari ferroviari, senza che vi sia stato il minimo confronto. Gli utenti del bacino modenese dovranno così rimediare recandosi a proprie spese alle stazioni della Mediopadana AV di Reggio Emilia o a Bologna. Un autentico schiaffo per la nostra provincia, ha così commentato il presidente Marzio Govoni, non è il primo, e potrebbe non essere l’ultimo, ha concluso il Presidente di Federconsumatori Modena. Intanto dopo una lunga interruzione della tratta Formigine-Sassuolo e dopo un rinvio, sempre nella stessa data il 10 dicembre prossimo, riapre l’intera Modena-Sassuolo. Una interruzione resa necessaria per la soppressione di un passaggio a livello situato in corrispondenza della Pedemontana di Sassuolo a favore di una sopraelevata ferroviaria inaugurata qualche giorno fa.