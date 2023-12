Nel video, l’intervista all’Ing. Ermanno Andriotto, Comandante Vigili del Fuoco di Modena

Le festività natalizie entrano nel vivo con la Festa dell’Immacolata Concezione. Domani 8 dicembre è il giorno che apre ufficialmente la strada al Natale e sarà come sempre un’occasione per le famiglie di ritrovarsi per stare insieme e addobbare gli abeti, come da tradizione. Un momento di convivialità e spiritualità che anche quest’anno vedrà i Vigili del Fuoco protagonisti. Gli uomini del 115, dopo la celebrazione di Santa Barbara, tenutesi al Comando Provinciale di strada Formigina, arriveranno domani in piazza Grande a Modena con manovre spettacolari.

L’appuntamento si sposterà come da tradizione a Sassuolo, dove alle 16 ci sarà la classica deposizione di fiori alla statua della Madonna della Torre Civica di Piazza Garibaldi. Un momento sempre apprezzato dalla popolazione che si aprirà con il saluto delle autorità e una preghiera, prima di vedere in azione i pompieri che muniti di autoscala omaggeranno la Beata Vergine adagiando un mazzo di fiori sul suo grembo