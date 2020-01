E’ stata costituita ieri pomeriggio in Sala Giunta a Sassuolo, davanti al notaio Antonio Nicolini, la Fondazione Teatro Carani che si occuperà del completamento dell’operazione di acquisto, cui seguirà la completa ristrutturazione del Cinema Teatro Carani. La Fondazione è composta da tantissimi imprenditori sassolesi che hanno voluto contribuire alla rinascita di quello che è un vero e proprio patrimonio per la capitale delle ceramiche. L’iniziativa è finalizzata esclusivamente alla successiva donazione del Teatro al Comune, a beneficio di tutta la cittadinanza, per la promozione delle attività culturali e di pubblico spettacolo. Non appena la Fondazione sarà riconosciuta come Onlus sarà aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza che potrà contribuire alla riapertura del Teatro Carani.

Nel video l’intervista a Angelo Borelli Presidente Fondazione Teatro Carani