Nel video l’intervista a Micah Christenson ,Palleggiatore Leo Shoes Modena Volley

Dopo la vittoria contro Ravenna in Superlega la Leo Shoes Modena Volley deve già rientrare in modalità partita perché domani al PalaPanini si gioca la Coppa CEV contro Ostrava, squadra della Repubblica Ceca. Sicuramente una compagine inferiore rispetto ai canarini e per questo ci sarà spazio per chi gioca meno, come Luis Mazorra, giocatore con cui Micah Christenson sta cercando un feeling particolare. Si scende in campo praticamente sempre ogni 3 giorni, ma questo aspetto può avere sia svantaggi che vantaggi per il palleggiatore di Honolulu.