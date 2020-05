Niente ritorno in Premier per Jeremie Boga, l’asso del Sassuolo sul quale il Chelsea vantava un’opzione sulla recompra. I tabloid inglesi confermano che il club londinese ha deciso di non investire sul 23enne attaccante francese, preferendo una percentuale sulla futura rivendita. Il Sassuolo, che due anni fa lo comprò per 3 milioni lasciando ai “blues” l’opzione morale da ridiscutere sulla base di 16 milioni, ufficialmente per bocca dell’ad Giovanni Carnevali sta ripetendo che vuole trattenere il giocatore, ma sono tante le pretendenti alla finestra. In prima fila c’è il Napoli, che sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante per bruciare Roma e Inter. Il Sassuolo dovrebbe aprire l’asta per Boga da una base di 20 milioni di euro, cifra sulla quale hanno drizzato le antenne anche alcuni club stranieri come Siviglia e Borussia Dortmund. In questa stagione Boga è definitivamente esploso con 8 reti e 4 assist in 24 gare, facendo vedere il meglio del suo repertorio, fatto di cambi di passo e scatti che lo mettono fra i “top” della Serie A. Quello sul francoivoriano sarà un discorso che resterà aperto per tutta l’estate, ma intanto il Sassuolo pensa al presente e al futuro prossimo e ai primi di giugno dovrebbe vedere mister De Zerbi per parlare del rinnovo del contratto. Intanto la squadra neroverde prosegue gli allenamenti in gruppo al Mapei Center e attende l’esito dell’incontro di domani fra Governo e Figc che dovrebbe dettare i tempi della ripresa. La Lega di A ha ipotizzato di ricominciare il 13 giugno con i recuperi, fra cui anche Atalanta-Sassuolo, poi dal 20 potrebbe ricominciare la 27esima giornata che prevede Inter-Sassuolo.