Venerdì scorso, 26 luglio, la Polizia Locale ed il Commissariato di Polizia di Sassuolo, con l’impiego di otto unità compreso l’unità Cinofila, hanno svolto un servizio di controllo volto al presidio del territorio, in particolare la zona del centro storico.

Nel corso della serata sono stati identificati venti ragazzi, tutti minorenni, nella zona panchine delle Scuole Pascoli.

I controlli sono poi continuati anche in via Regina Pacis e zone limitrofe dove due persone, di cui una in bicicletta e una a piedi, alla vista degli operatori, hanno tentato di allontanarsi a passo veloce in direzione via Frati strada Alta abbandonando la bicicletta. Uno dei due, rintracciato grazie anche all’aiuto di un cittadino, successivamente veniva accompagnato al locale Commissariato per eseguire gli accertamenti di rito.