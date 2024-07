Il cavalcavia La Marmora, che supera la tangenziale Pirandello collegando il rione Sant’Anna con la zona industriale a nord di Modena, chiude al traffico da martedì 30 luglio, una volta terminate le verifiche geognostiche e microcosmiche in corso, per eseguire gli annunciati lavori di manutenzione straordinaria.

L’intervento sarà effettuato su entrambe le corsie in contemporanea, chiudendo completamente la circolazione e scartando la soluzione del senso unico alternato, per abbreviare il più possibile la durata del cantiere.

La riapertura del cavalcavia è prevista a metà settembre, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico.

Il percorso alternativo consigliato dalla Polizia locale durante la chiusura del cavalcavia, per i veicoli provenienti dal centro città e diretti fuori Modena, è: via Cialdini – via delle Suore – via Canaletto Sud – via Finzi con il sottopasso che consente di superare la tangenziale Carducci – via Romania – via Jugoslavia – via Germania – via delle Nazioni – via Canaletto Nord.

Stesso percorso, in senso opposto, per i veicoli provenienti dall’area nord e diretti verso Modena.

Come spiegato dai tecnici, i lavori sono necessari a causa di abbassamenti della carreggiata in corrispondenza del raccordo tra il rilevato e il cavalcavia, per una lunghezza dal paraghiaia pari a circa 5 metri.

L’intera carreggiata stradale sarà messa completamente al sicuro, con micropali con tubolari in acciaio, una nuova soletta flottante in cemento armato, la riesecuzione dei conglomerati bituminosi delle carreggiate.

Completata la messa in sicurezza, i lavori si concluderanno con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. L’importo complessivo dell’intervento è di 426 mila euro più Iva.