Sono già finite le vacanze per i giocatori del Sassuolo, che da ieri stanno sostenendo le visite mediche presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, in provincia di Varese. I test proseguiranno per altri due giorni, poi da domenica il gruppo agli ordini di Fabio Grosso si ritroverà al Mapei Football Center di Ca’ Marta per il primo allenamento della nuova stagione. Poi dopo 48 ore, dal pomeriggio di martedì 9, la squadra salirà in altura per iniziare il ritiro di Ronzone. In Val di Non i neroverdi resteranno fino al 24 luglio, con un programma di amichevoli che devono ancora essere definite. Il primo impegno ufficiale è quello in Coppa Italia dell’11 agosto a Reggio Emilia contro il Cittadella, poi in caso di passaggio del turno ci sarà chi vince fra il Lecce e la qualificata dal turno preliminare del 4 agosto Mantova-Torres. Ancora in fase di costruzione il gruppo neroverde, che ha perso Defrel, Pegolo e Ferrari a cui sono scaduti i contratti, poi Matheus Henrique ceduto in Brasile e i giocatori che erano in prestito e sono rientrati alla base come Cragno, Pedersen, Castillejo, Viti e Kumbulla. A parte Consigli, che Carnevali ha confermato, ad oggi lavora una rosa giovane con i vari Mulattieri, Boloca, Missori e Volpato pronti a prendersi un po’ più di spazio rispetto alla stagione scorsa.