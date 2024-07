E’ lo stadio “Turina” di Salò il punto di ripartenza del Carpi fra i professionisti. La Lega Pro ha definito in mattinata gli accoppiamenti della Coppa Italia di Serie C e la squadra di mister Serpini debutterà domenica 11 agosto alle ore 18 sul campo della Feralpisalò, appena retrocessa dalla B e annunciata fra le protagoniste del girone “A”. Un avvio subito di fuoco per i biancorossi, che dal raduno del 15 luglio avranno poco meno di un mese per farsi trovare pronti all’appuntamento, che precede di due settimane il via del campionato. Il Carpi è stato inserito per criteri geografici nel gruppo 2 della Coppa, all’interno del quale saranno definiti gli avversari dei primi tre turni. In caso di successo a Salò, infatti, domenica 18 agosto Calanca e compagni saranno di scena sul campo del Padova, altra big del girone “A” esentata dal primo turno per aver chiuso al 3° posto l’anno scorso. In caso di ulteriore successo a Padova i biancorossi se la vedranno con una fra Triestina, Trento, Virtus Verona o Caldiero, mentre le altre sfide che completano il gruppo 2 sono Atalanta U23-Spal, Lumezzane-Clodiense, Legnago-Vicenza e Rimini-Arzignano, con una di queste 15 squadre che alla fine sarà ammessa ai quarti di finale.