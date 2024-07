Nel video l’intervista a Franco Bontempi, coordinatore Modenatur

Una rassegna per riscoprire i tesori dell’Appennino modenese. E’ lo scopo di “Modena Slow”, l’iniziativa che a partire dal 6 luglio e fino ad ottobre si rivolge a chi ama la natura e il turismo lento con una serie di esperienze e attività da tutti i Comuni del nostro Appennino. Organizzata da Modenatur, la seconda edizione prevede 30 attività di trekking e bike tour, cammini di più giorni, così come degustazioni e attività sportive all’aria aperta, quali ad esempio lo yoga o la mindfulness. Punto di forza è la presenza delle Guide Ambientali Escursionistiche, che accompagnano il gruppo di partecipanti e forniscono informazioni sulla flora e la fauna locali. Gli itinerari offrono opzioni per ogni livello di esperienza e abilità, permettendo a ciascuno di godersi l’avventura al proprio ritmo.