“BE PART OF IT”, LA NUOVA CAMPAGNA PER VALORIZZARE IL SITO UNESCO

Si chiama "Be Part Of It” la nuova campagna digitale di promozione del sito Unesco di Modena, che racconta e valorizza il Duomo, la Ghirlandina e Piazza Grande con il bodypainting e non solo.