Il Modena continua a prendere forma e a sistemare la difesa. Dopo l’annuncio di Mattia Caldara è arrivato quello di Riyad Idrissi, laterale mancino classe 2005 che è arrivato in prestito secco dal Cagliari. Giocatore fortemente voluto dal ds Cartellani, che si è messo in luce negli ultimi due anni in Primavera con i sardi, collezionando 62 presenze e segnando anche 4 reti. Nato in Sardegna da genitori marocchini, ha fatto tutta la trafila con i rossoblù e si è anche guadagnato la chiamata dell’Under 19 azzurra. Il suo arrivo riempie la casella dopo l’addio di Corrado a sinistra, mentre al centro il Modena sembra ormai fatto, visto che alla partenza di Riccio per fine prestito è seguito l’arrivo di Caldara oltre alle conferme di Pergreffi e Zaro, mentre Cauz pur nel mirino del Pisa sembra destinato a restare per completare il quartetto. Ora il Modena annuncerà gli altri due colpi già definiti, il portiere Sassi e l’attaccante Alberti, poi si potrà concentrare su Gregoire Defrel. Il 33enne esterno francese si è svincolato a fine contratto dal Sassuolo e ha già dato il suo gradimento all’operazione, visto che da tempo abita in città e vuole rimanere. Ad oggi però l’ostacolo maggiore rimane quello dell’ingaggio, visto che a Sassuolo percepiva 1,8 milioni di euro, cifra assolutamente fuori dal tetto salariale che si è imposto il club di via Monte Kosica, ma per riabbracciare il suo ex mister Bisoli Defrel potrebbe anche fare una nuova scommessa su se stesso.