Il Sassuolo da Serie B avrà un volto molto diverso da quello che un mese fa ha salutato l’elite del calcio italiano. Dopo la rivoluzione tecnica dietro la scrivania con il ds Palmieri e in campo con mister Grosso, è già cominciata anche quella nella rosa neroverde. In 9 hanno già salutato, ma lista di addii è destinata a breve ad allungarsi. Per fine prestito sono rientrati ai rispettivi club Cragno, Pedersen, Castillejo, Viti e Kumbulla, reduci da una stagione con tante ombre e poche luci, mentre il 30 giugno si è chiuso il contratto di Defrel, Ferrari e Pegolo, che motivi anagrafici non sono stati rinnovati. A questi 8 si aggiunge Matheus Henrique, ceduto in patria al Cruzeiro. Mister Grosso avrà dunque per le mani una rosa tutta nuova, ma anche altri “big” al momento sembrano destinati a lasciare Sassuolo, come Thorstvedt ed Erlic: il centrocampista norvegese con 6 reti nell’ultima stagione si è fatto notare da tanti club italiani, come Fiorentina, Bologna, Atalanta e Genoa anche se dopo aver speso 10 milioni il Sassuolo vuole monetizzare; stesso addio ormai segnato per Erlic, che piace al Monza ma non solo. Poi c’è il punto interrogativo su Domenico Berardi: ieri sera l’ad Carnevali ha parlato di ottobre come possibile data per il rientro dell’esterno dopo l’infortunio, ma in queste settimane si deciderà il suo futuro sul mercato.