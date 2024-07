Nel video le interviste:

Andrea Corsini, assessore regionale alla Mobilità e Trasporti

Alessandro Tullio, amministratore delegato Trenitalia Tper

Oltre 220mila studenti hanno aderito l’anno scorso. Numeri record che hanno spinto la Regione a confermare “Salta su!”, l’iniziativa che permette ai ragazzi dell’Emilia-Romagna di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andare a scuola. Confermati quindi gli abbonamenti annuali gratuiti, che vanno dal 1° settembre fino al 31 agosto 2025, per gli studenti che frequentano le scuole elementari, medie, superiori e gli istituti di formazione professionale, con un impegno sul bilancio regionale di oltre 25,5 milioni di euro. Per fare richieste è già attiva la piattaforma unica online con accesso tramite credenziali Spid e Cie, disponibile fino alle ore 14 del 18 dicembre. La piattaforma, selezionando l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, permette di personalizzare l’abbonamento scegliendo varie soluzioni: urbano, extraurbano su bus, ferroviario e integrato bus-treno.