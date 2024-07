A dieci giorni dal raduno il Modena che affronterà il suo terzo campionato cadetto di fila comincia a prendere forma. La società gialloblù è pronta ad annunciare i primi quattro rinforzi che andranno a inserirsi in una rosa per larga parte confermata dalla scorsa stagione. Fra i pali il vice di Gagno sarà Jacopo Sassi, guardiano 2003 che arriva in prestito dall’Atalanta dopo la stagione alla Pro Vercelli. In difesa a sinistra c’è il 2005 Riyad Idrissi, pure in prestito dal Cagliari dopo un’ottima stagione alla Primavera rossoblù condita anche da 3 reti. In difesa il 30enne Mattia Caldara sarà la grande scommessa gialloblù, dopo 10 campionati vissuti in A ma reduce da un anno costellato dagli infortuni con soli 3 gettoni al Milan. Poi in attacco Thomas Alberti, ariete classe ‘98 svincolato dopo la retrocessione col Fiorenzuola che sarà al debutto in B. Un poker che va a riempire alcune caselle degli addii: fra i pali non sono stati rinnovati i contratti in scadenza di Seculin e Vandelli, in attacco Manconi dopo un solo anno lascerà Modena col Benevento che ha battuto la concorrenza di Catania e Trapani, poi ci sono da piazzare Tremolada e Oukhadda. Solo allora il Modena potrà provare a dare l’assalto ai due sogni, l’esterno Mattia Felici della Feralpisalò, su cui però si è mossa la Cremonese, e Gregoire Defrel, che lascerà Sassuolo ma al momento ha un ingaggio fuori portata.