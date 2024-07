Incidente in via Stradella, nella periferia di Modena. Un furgone, per cause ancora da accertare, ha urtato una bicicletta, all’altezza dell’attraversamento pedonale vicino al ponticello della ciclabile Modena-Baggiovara. Nell’impatto, un 19enne è caduto rovinosamente a terra. E’ stato portato al pronto soccorso di Baggiovara in codice di media gravità. Sarebbe fuori pericolo di vita, ma è stato trattenuto in Osservazione Breve Intensiva.