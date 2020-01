Cinque turni senza vittorie, l’ultimo acuto in casa nel derby col Bologna di Novembre, con tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare disputate: la gara di sabato contro il Torino aveva il sapore di quelle che possono voltare la stagione ed è per questo che, la vittoria ottenuta in rimonta, è ancora più bella. Il momento attraversato dal Sassuolo non è sicuramente dei più semplici: l’infortunio di Ferrari, che toglierà dai giochi uno dei centrali difensivi titolari per diverse settimane, si aggiunge alle lungo degenze di Defrel e Chiriches, oltre a Marlon e Duncan. I neroverdi, però, hanno dimostrato di saper far fronte comune alle difficoltà.

Nel video l’intervista a:

– Federico Peluso, difensore U.S. Sassuolo calcio

– Jeremie Boga, attaccante U.S. Sassuolo calcio