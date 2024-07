Nel video le itnerviste a:

Nino Cartabellotta – Presidente Fondazione Gimbe

Raffaele Donini – Assessore alle Politiche per la Salute

Emilia-Romagna, Veneto e Toscana: così si compone il podio delle regioni migliori per quanto riguarda la sanità pubblica, sulla base dei Lea, i Livelli essenziali di Assistenza. Nonostante le difficoltà crescenti legate alla carenza di risorse e di personale, il nostro territorio si attesta ancora una volta sul gradino più alto, secondo quanto rilevato dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. L’Emilia-Romagna, secondo i calcoli dell’associazione basati sui dati del ministero della Salute, ottiene un punteggio totale di 285,2, migliorando la propria performance con 4 punti in più rispetto al precedente anno preso in considerazione.

Nello specifico, il punteggio è la somma dei 96,13 punti ottenuti dall’Emilia-Romagna in prevenzione collettiva e sanità pubblica, 95,57 in assistenza distrettuale, 93,5 in assistenza ospedaliera.