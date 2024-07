Nel video le interviste a:

Luigi Ottani – Organizzatore

Ennio Sitta – Organizzatore

La bici come strumento di libertà, movimento, viaggio, promozione del territorio. Parole chiave sulle quali nasce la prima edizione della manifestazione turistico sportiva Pan-Sec, dal 3 al 6 ottobre, pedalando tra Modena, Bologna e Reggio Emilia in 4 giorni frizzanti come il lambrusco, saporiti come il Parmigiano-Reggiano, sublime come il balsamico. Tra il Panaro e il Secchia si pedalerà sulle gravel, sinonimo di ghiaia e libertà di scegliere i percorsi grazie alla struttura della bici che ben si presta a ogni terreno. Con 400 km in 4 giorni e un dislivello di 7000 metri la Pan-Sec è dedicata ai ciclisti di buona volontà che si organizzeranno in autonomia in quanti giorni farla e dove dormire.

Partenza da Modena direzione Panaro toccando Bomporto, Vignola, Marano, salire ai Sassi di Roccamalatina, arrivare a Castel D’Aiano, pedalare verso Fanano, lungo la vecchia strada di Canevare arrivare al Cimone, Cima Coppi della Pan-Sec, poi Passo delle Radici, la Pietra di Bismantova, scendere dal Secchia fino a Maranello e con il Tiepido arrivare ai laghi di Campogalliano per poi chiudere la pedalata in piazza Grande a Modena