Incidente questa mattina intorno alle 10.30 a San Venanzio, frazione di Maranello. Per cause ancora in corso di accertamento una vettura ha perso il controllo, mentre stava percorrendo via Abetone Superiore, uscendo di strada nei pressi del civico 350. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari del 118. Le condizioni del conducente non dovrebbero essere gravi