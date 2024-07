Attesa carica di preoccupazione, a San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola, per l’esito delle analisi di Arpae sulla qualità dell’aria, dopo l’incendio di sabato pomeriggio all’azienda biomedicale Spectrum Medical.

L’azienda regionale per l’ambiente ha ora esteso le analisi anche alle fognature e ai canali limitrofi, contattando Aimag, il gestore idrico, e il Consorzio di Burana per le verifiche di competenza.

Dopo aver domato le fiamme, divampate attorno alle tre del pomeriggio di sabato nel capannone di via di Mezzo, nella zona industriale di San Giacomo Roncole, i vigili del fuoco hanno subito posto sotto controllo le macerie dell’azienda (distrutto, in particolare, il tetto); i tecnici di Arpae si sono immediatamente messi all’opera per valutare le eventuali ricadute ambientali e l’Azienda USL ha consigliato di tenere chiuse le finestre delle abitazioni vicino al luogo dell’incendio, a scopo precauzionale.

I risultati dei primi controlli effettuati subito dopo il rogo non avevano rilevato dati significativi, ma ora si attendono i risultati delle analisi più approfondite, riferite alla qualità dell’aria di alcuni punti sensibili e significativi in un raggio di distanza ridotto rispetto alla sede dell’azienda: la scuola d’infanzia Montessori a Mirandola e cinque vie residenziali del comune.

Presso la scuola dell’infanzia è stato installato, inoltre, un campionatore per la rilevazione di microinquinanti.

L’Arpae ha assicurato che gli accertamenti e le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni, per la messa in sicurezza definitiva dell’area e per il corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio.