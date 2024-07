Il fumo fa male, anche all’ambiente ma non quando invece di gettare a terra il mozzicone lo si lascia dentro apposite colonnine per trasformare il rifiuto in risorsa. E’ l’idea tutta italiana della start up Human Maple, fondata da un gruppo di ragazzi di Castelfranco Emilia, che 6 mesi fa ha installato due simpatiche colonnine in centro storico – una in via Gallucci e l’altra all’ingresso del Mercato Albinelli -, per il riciclo delle sigarette, dal cui filtro si può ricavare materiale termo-isolante o di imbottitura per alcuni oggetti o risorse per la moda sostenibile, come piumini, giubbotti, peluche o divani. Nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma ed ecco che nell’ambito della campagna “Riciccami”, sono stati raccolti circa 65mila mozziconi di sigaretta, evitando così la dispersione del rifiuto indifferenziato nell’ambiente e la conseguente emissione, ad esempio, di circa 8 chilogrammi di Co2. Un numero importante di rifiuto che non è rimasto nell’ambiente grazie alle colonnine in città e ad eventi di sensibilizzazione e raccolta che vedrà i mozziconi diventare amici dell’ambiente e del riciclo, contribuendo, in questo caso, all’imbottitura per abbigliamento ma anche per peluches, portachiavi e cuscini. Le due simpatiche colonnine posacenere di Modena, unite a quelle di Castelfranco, hanno dunque dato un importante contributo e uniti ai circa 150 presenti in varie città d’Italia, potrebbero essere una svolta alla brutta abitudine di gettare a terra la sigaretta.